Les traileurs sont allés au bout de l’effort ce samedi sur les hauteurs de Frasnes-lez-Anvaing à l’occasion du trail des serres.

François Grell s’est adjugé la longue distance, à savoir le parcours de 30 km. Je termine en 2h11. "Je suis parti très vite et j’ai fait toute la course seul."

François avait délaissé la piste il y a cinq ans pour se concentrer sur d’autres objectifs. "J’aime la nature et les espaces verts. J’apprécie de plus en plus les trails et surtout les longues distances, indique l’athlète de 33 ans affilié au Global-fit. Sur la fin, ça piquait un peu mais j’ai bien géré."

François était en terrain connu puisqu’il habite à Ellezelles. Il connait bien cette région vallonnée.

Chez les dames, c’est Coraline Capelle, coach au niveau de la structure Cocoach, qui a remporté la longue distance. "Nous proposons des séances sur route ou en trail avec le Mont-Saint-Aubert comme terrain de jeu", souligne Coraline, qui aimerait s’aligner sur 80 km à Verbier cette année.