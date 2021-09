Il rassemble des clubs de Wallonie picarde (Péruwelz, Leuze, Brunehaut…) et du Borinage (Frameries, Élouges mais aussi et surtout Boussu). Lui, c’est l’ACF, pour Association des clubs de futsal, un nouvel organe qui misera sur deux piliers : la proximité et l’écoute des clubs.

À sa tête, on retrouve Jean-Marc Poli, dont l’expérience, dans le domaine de l’arbitrage notamment mais aussi comme dirigeant de la BFA du côté de Charleroi, n’est plus à démontrer. Plusieurs membres du comité directeur du nouveau groupement ont fait appel à ses services pour constituer l’ACF.

"Les contacts remontent à début 2020, souligne Jean-Marc Poli, nommé président de l’ACF. À l’époque, il y avait sur la zone dont nous parlons ici le GFF, mais ce dernier était en perte de vitesse. Nous avions alors décidé de lancer autre chose mais, Covid oblige, il a fallu attendre quelques mois pour débuter. Nous avons finalement commencé le championnat début octobre 2020 mais, deux jours après, nous apprenions que les compétitions étaient stoppées." (...)