Désormais, chaque match est susceptible d’être le dernier sous les couleurs de Beloeil aussi bien pour le coach Sébastien Terlin que pour plusieurs joueurs, dont Gaëtan Delys.

Le latéral droit jouera au Péruwelz FC la saison prochaine mais tant qu’il est à Beloeil, il est concentré à 100 % sur ce tour final. "J’ai préparé ce match face à Hornu comme n’importe quel autre match, dit-il. Je vais tout donner pour que Beloeil aille le plus loin possible. Et puis, partir de Beloeil sur une montée, ce serait bien. Maintenant, on s’attend à une rencontre compliquée ce dimanche."