Le joueur de 19 ans commence à faire son trou dans le noyau de Jimmy Hempte.

Le Pays Vert met l’accent sur de nombreux projets pour que le club garde une certaine identité. L’ancrage local et la formation des jeunes sont deux choses essentielles dans ce processus. Gil Paternostre, Athois de souche et buteur le week-end dernier face à Wavre, en est d’ailleurs le digne représentant, lui qui est le premier jeune joueur à être passé des U19 à l’équipe première.

"J’ai évolué en U17 puis en U19 avant d’arriver avec le noyau A. Cela prouve que les jeunes ont de l’avenir dans le club. En étant le premier joueur à avoir franchi ces paliers, je me dois de montrer une belle image du club et de saisir ma chance. Ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir la chance d’être à ce niveau-ci à mon jeune âge", explique Gil Paternostre.

Présent depuis plus d’une saison maintenant dans le noyau A, le joueur a pourtant connu quelques moments plus compliqués. "Cette saison, j’ai passé beaucoup de matchs sur le banc sans avoir de temps de jeu. J’avais donc demandé à aller en P3 pour garder du rythme tout en continuant à me donner à fond aux entraînements. J’avais été titularisé pour la première fois face à Walhain mais j’avais reçu un carton rouge assez injustifié. Ça m’a mis un sacré coup au moral je dois dire."

Face à Wavre le week-end dernier, Gil Paternostre a vécu une seconde titularisation cette saison bien plus heureuse. "C’est mon premier but cette saison et ça me fait comprendre que je peux me rendre utile pour l’équipe. Cela fait toujours du bien de se dire que l’on apporte notre pierre à l’édifice dans des moments cruciaux comme ce match face à Wavre qu’il ne fallait pas perdre."

Ce week-end, face à Saint-Symphorien, les Athois devront tout faire pour prendre des unités. "Nous avons les éléments qu’il faut pour battre cette équipe et nous sauver haut la main. Le classement ne reflète pas du tout la qualité du groupe mais ce sera à nous de le prouver pour les huit derniers matchs."