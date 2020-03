Le capitaine du Pays Blanc lutte pour s'en sortir.

Le Pays Blanc est secoué par un drame. Le capitaine de la P1, Fabio Scarpino, a été victime d'un grave accident de la route jeudi soir, sur la route express à Fontenoy.

"Transporté dans un état critique au CHWAPI, Fabio a ensuite été transféré à Lille, où il a été opéré avec succès. Son pronostic vital est toutefois toujours engagé. Nous savons que Fabio est un battant et sommes persuadés qu'il est en train de s'arracher, comme il l'a toujours fait sur le terrain pour s'en sortir. L'ensemble du Pays Blanc se serre les coudes et lui envoie toutes ses ondes positives pour l'aider à surmonter cette épreuve. Nous sommes aussi de tout cœur avec son épouse, ses enfants, ses parents et bien sûr tous ses proches", dit le club.

Courage à lui...