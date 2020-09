Commencer sa saison sur une défaite n’est pas idéal. Cependant, du côté du RFC Tournai, il serait malvenu de ne retenir que le résultat de ce match inaugural perdu sur la pelouse de Mons. "Après cette rencontre, j’ai été abattu par rapport au résultat car j’ai horreur de perdre, j’ai d’ailleurs passé une mauvaise nuit, souligne le coach des Sang et Or Greg Voiturier. J’ai cependant été rassuré dans la manière avec laquelle nous avons joué ce match. Au final, avec peu d’automatismes, on a vu de très belles choses."