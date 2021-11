Voilà, il y a une fin à tout. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de gardien pour me lancer dans celle d’entraîneur." Ce sont les envies de Grégory Delwarte, portier d’Houdeng (P1).

À 44 ans, l’homme explique qu’il a fait le tour, entre carrière professionnelle et carrière en provinciale. L’homme a désormais d’autres envies. "Je pense qu’il est temps pour moi d’entraîner", explique l’ancien gardien de Roda. "Ces dernières semaines, je n’avais plus la même motivation. Je me suis rendu à l’entraînement avec des pieds de plomb, alors que l’on a une bonne équipe. Je n’y trouvais plus mon compte. J’ai envie que les choses avancent autrement. Parfois, j’étais plus dans la peau d’un entraîneur que dans le rôle de joueur. Alors, je dois passer cette étape afin de retrouver du plaisir." (...)