Comme chaque semaine, un rapide coup d'oeil sur ce qu'il s'est passé en P1 Hainaut.

Péruwelz - Soignes 1-4

Le leader a été surpris par des Sonégiens bien inspirés. Cette défaite, comme l’indique le défenseur Xavier Berthe, est surtout le fruit d’une succession d’erreurs à la fois individuelles et collectives.

"Nous avons joué dix bonnes minutes mais ensuite, leur premier but nous fait mal, souligne Xavier. Le 0-2 est consécutif à une perte de balle dans le milieu et à un nouveau face-à-face remporté par l’adversaire."

En deuxième période, le PFC a essayé de pousser mais un superbe lob des 40 mètres est venu annihiler tous les espoirs péruwelziens. Soignies a même mis un quatrième but avant que Menet ne sauve l’honneur. "Cette défaite est dure dans les chiffres mais elle est logique, poursuit Xavier Berthe. Le gain de la tranche n’est pas perdu et nous allons essayer de relever la tête au plus vite et montrer un autre visage."

À noter l’exclusion de Montuelle. Dans le camp d’en face, Gianluca Sotgiu, auteur d’un doublé, savourait. "C’est une belle victoire qui nous remet en confiance. Un match solide. Nous étions bien en place derrière et nous avons été efficaces devant."

Les buts: 10e Lecocq (0-1), 29e Sotgiu (0-2), 55e Kaminiaris (0-3), 59e Sotgiu (0-4), 80e Menet (1-4).

P1 Solre - Le Rœulx 2-1

Solre-sur-Sambre a su puiser dans ses ressources pour l’emporter dans un match important. Alors qu’ils se retrouvent à dix, les Solréziens trouvaient la faille via Petrisot. Cinq minutes plus tard, Cuche doublait la mise. Le but de Masson était finalement anecdotique. J. De.

Les buts : 76e Petrisot (1-0), 82e Cuche (2-0, sur pen.), 90e Masson (2-1)

Gilly - Molenbaix 1-0

Gilly a sans doute réalisé l’exploit du week-end face à l’ogre, Molenbaix. Contre une équipe prolifique offensivement, les Gilliciens ont su conserver le zéro derrière et planter un but juste avant la pause. Sans faire de bruit, les Gayolles poursuivent leur remontée au classement ! J. De.

Les buts : 39e Feugna Temou (1-0)

Houdeng - Morlanwelz 3-0

Face à une équipe normalienne réduite à 10 les 15 dernières minutes, Houdeng prend trois bons points.

Les buts : 15e et 66e Mutombo (1-0, 2-0), 90e Scelso (3-0).

Hornu - Montignies 2-1

Les buts : 69e sur pen. Gourad (1-0), 83e sur pen. Pedini (1-1), 84e Belasfar (2-1).

Snef - Belœil 2-5

Belœil passe devant grâce à ce plantureux succès. G.Dx

Les buts : 25e Romano (0-1), 31e Lericque (0-2), 36e Jephte (0-3), 60e Laurent (1-3), 75e Bah (1-4), 77e Olivier (2-4), 86e Bah (2-5).

Biévène - Monceau 0-2

Monceau a très vite ouvert le score. "Nous avons marqué dès la 1re minute et nous nous sommes mis à l’abri juste avant la pause. Succès mérité", indique le portier Luka Lazitch. Son vis-à-vis, Arnaud Mercier, souligne que l’adversaire était au-dessus. "On a perdu la bataille dans le milieu de terrain. En première période, nous n’avons pas été assez durs dans les duels. Il y a eu du mieux après la pause, mais c’était trop léger pour remonter deux buts". G.Dx

Les buts : 1 ère Deh ont (0-1), 43e Brabant (0-2).

Pays Blanc - Ransart 0-1

La pièce est tombée du mauvais côté pour le Pays Blanc. "On sentait bien que le premier qui marquerait avait des chances de l’emporter, souligne Romain Carbonnelle. En boxe, nous l’aurions emporté aux points mais bon, Ransart n’a pas non plus volé sa victoire. En fait, ça s’est joué à des détails. Petit regret car Ramser ouvre le score mais le but est annulé et sur le contre, Ransart marque." G.Dx