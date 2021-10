Ce week-end de Coupe du Hainaut qui intervient après la fin de la première tranche propose un intéressant Pays Blanc - Luingne dès ce samedi soir (19 h).

Le leader de la P2A, concentré avant tout sur son objectif en championnat et qui avait réalisé un joli parcours en coupe en 2019-2020, ne prendra pas du tout ce match à la légère, comme l’explique l’attaquant Guillaume Devos.

"La coupe est un bonus pour lequel on jouera à fond ! Cette compétition procure beaucoup de plaisir. C’est très sympa, avec souvent de beaux matchs dans une belle ambiance et on a envie d’y goûter de nouveau le plus longtemps possible pour apporter un peu de peps à la saison", assure-t-il. (...)