Une page s’est récemment tournée à Thieulain dans le monde ballant. À 38 ans, le pelotari Guillaume Dumoulin a décidé de ranger définitivement son gant pour prendre une retraite bien méritée après 21 saisons en N1.

Plus qu’un long CV, c’est surtout une personnalité marquante de la discipline qui s’en va. "Je suis un joueur qui a besoin de se fixer des objectifs. Une fois que la finalité était acquise, il fallait me raccrocher à autre chose et je n’ai pas su le faire dans le milieu de la balle pelote", confie celui qui a débuté à Tourpes il y a 32 ans, suivant le virus du paternel, Jacques, président du club où Robin, le fils de Guillaume, continue la tradition familiale à 10 ans. "La période de réflexion a été tellement longue que j’ai lancé un autre projet qui a pris une ampleur de dingue. Face à ce dilemme, il fallait prendre une décision. Si je continuais la balle, il ne me sera pas possible de me concentrer à 100 %."