Pas possible de faire dire à Gwen Rustin que le Pays Blanc visera le haut du tableau et encore moins le titre en P1. Le coach des Antoiniens veut rester les pieds sur terre.

"Déjà, de nombreux clubs de P1 sont issus de la région de Charleroi et nous ne les connaissons finalement qu’assez peu. Ensuite, nous possédons un des plus petits budgets de P1 et nous ne boxons pas dans la même catégorie que certaines équipes. Nos voisins comme Péruwelz, Beloeil et Molenbaix affichent minimum le top 5 comme ambition. Nous ne devons pas nous voir plus beaux que nous sommes, même si notre départ en championnat la saison dernière était encourageant."

Gwen Rustin fera les comptes en janvier. "Si à ce moment-là, le maintien est déjà en poche, on pourra peut-être revoir un peu nos objectifs. Mais le plus important, c’est de se sauver au plus vite. Il n’y a aucun match facile en P1. Il faudra surtout nous montrer solidaires et soudés, c’est primordial. Nous avons voulu continuer à faire confiance au groupe en place en y ajoutant un ou deux transferts."

Ramser et Haillez ont débarqué tandis que Boucart est resté. Des signaux positifs. Et des jeunes vont être intégrés au groupe P1. "C’était déjà le cas la saison dernière mais nous accentuons le phénomène puisque 5 jeunes sont intégrés au noyau P1 et 3 au noyau P3, détaille Gwen Rustin. On ne va pas leur demander d’être prêts tout de suite. Ils ont deux ans pour ça. Ils vont tenter de grappiller des minutes de jeu. Ceux qui ne seront pas repris avec moi iront avec la P3 ou en U19. Mais au moins, ils font partie intégrante du noyau pour commencer. Le but est de les faire progresser au contact des adultes avec du rythme et de l’impact physique dans les séances."

Du côté des terrains, celui de Bruyelle est en réfection. Une bonne nouvelle pour tout le monde. "Ça permet d’élargir les plages d’entraînement et de bénéficier d’un terrain complet pour s’entraîner", assure le T1.

La reprise officielle sonnera le 12 juillet.