"Je ne comprendrais pas qu’il en soit autrement", indique Gwen Rustin, le T1 antoinien. Le gain de la tranche n’est pas un objectif en soi pour le Pays Blanc. "Notre chance de la remporter est infime, poursuit Gwen Rustin. Nous venons de perdre de nombreux joueurs sur blessure ou pour d’autres raisons et le noyau est assez restreint. L’objectif prioritaire reste d’assurer le maintien au plus vite, ce qui est en bonne voie puisque nous avons bien commencé 2022. Maintenant, ce dernier match de la tranche peut être décisif. On a une possibilité. Nous irons à Gilly avec la volonté de gagner, comme c’est le cas pour chaque match, mais nous savons que nous n’avons pas notre sort entre les mains. Solre est l’équipe en forme mais aura un match difficile à Hornu. Monceau se déplace à Morlanwelz, lanterne rouge. Une surprise est toujours possible, mais bon."