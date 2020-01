Luc Vercauteren est suspendu pour ses propos d'octobre dernier après le match face à Sasja.

Le coach de l’Estu, Luc Vercauteren, a été suspendu trois matchs. Après la rencontre entre Sasja et Tournai le 19 octobre, le superviseur avait déposé plainte contre l’entraîneur sur base de son interview donnée sur la chaîne locale Sportbeat. Il reprochait à Luc Vercauteren d’avoir déclaré que les arbitres n’avaient pas le niveau de la N1.

L’affaire a été récemment évoquée en Commission Sportive Paritaire à Vilvorde. Luc Vercauteren a expliqué le déroulement du match et rappelé qu’à son avis, les arbitres n’étaient pas capables de siffler cette rencontre. Il a insisté pour dire qu’il n’a pas eu l’intention de nuire au corps arbitral belge. La C.S.P. a décidé de suspendre le coach de toute fonction pour propos méprisants en public durant trois journées, soit les 8-9 février, 15-16 février et 19 février, avec six mois de période probatoire.

Durant les deux matchs de playoffs concernés ainsi que le match de demi-finale de coupe de Belgique, c’est le T2 Jérémy Deltombe qui officiera, Merlin Rosier recevant la responsabilité du terrain.