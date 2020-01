Les Tournaisiens ont joué avec le feu mais gagnent pour les débuts des playoffs (30-32)

L’Estudiantes a donc bien entamé ses playoffs avec un succès acquis non sans difficultés à Merksem. L’essentiel était de bien commencer et c’est mission accomplie. Heureusement, car l’Estu a aussi joué avec le feu.

Avec un Jérôme Musilli bien inspiré et en réussite aux tirs, l’Estu avait pourtant pris un bon départ, qui se concrétisait par une avance de 5 buts à la pause.

Mieux même, les Tournaisiens appuyaient un peu plus sur le champignon pour faire grimper leur avantage à sept buts à un quart d’heure du terme (19-26). Mais les deux minutes allaient ensuite se multiplier et Bastien De Cocker était même exclu définitivement. Merksem revenait à 28-31 puis même à 30-31 à 45 secondes du terme. Mais l’Estu portait une dernière estocade.

Pour Brice Lachal, auteur de 5 réalisations, ce succès n’est pas volé, au contraire. “Nous avons mené durant toute la rencontre et même de 7 ou 8 buts à un moment en deuxième période. Malheureusement, nous sommes bien trop souvent sanctionnés de deux minutes pour des erreurs un peu bêtes, ce qui a permis à Merksem de revenir dans la rencontre. Au final, malgré une situation de fin de match un peu catastrophique, on a réussi à retrouver assez de maturité pour l’emporter. On se fait peur inutilement mais le bilan de ce match reste positif. En début de saison, ce genre de scénario aurait pu nous coûter plus cher et donc, on s’en tire bien et on se concentre sur Courtrai.”

Luc Vercauteren, le coach, retenait notamment la belle première mi-temps de son équipe. “On a bien joué pendant quarante-cinq minutes. A la fin, avec toutes les deux minutes subies, ça devenait compliqué. A six contre six constamment, on gagnait avec 7-8 buts d’avance. Je regrette un peu que quelques joueurs supportent mal le stress, avec pour conséquence des pertes de balles dommageables.”

Le prochain match aura déjà lieu jeudi à 20h30 puisque la rencontre face à Courtrai a été inversée et sera disputée dans la cité des Eperons d’or.