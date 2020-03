Un quart de grâce avant le doute, la délivrance et une belle opération

Privé des services de Léo Winberg, malade, remplacé par Paulin Dewasme, l’Estu et ses supporters sont passés par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel samedi soir avant de s'imposer face à Courtrai (27-24)

Le derby débuta avec un bel arrêt d’Aurélien Lorio qui, dans la foulée, repoussa un penalty courtraisien. Sur ce double fait de match, l’Estu s’envola. Musili, auteur du but victorieux lors de la confrontation contre les voisins flandriens, déflora cette fois la marque. Et Tournai fila vers un 10-2 qui fit office de fessée pour Apolloon à la 16e.

Les locaux auraient pu tuer leurs rivaux sur un score assassin. Mais Courtrai gardait les crocs et revint à trois unités après un cinglant 0-5 (10-17). A la pause, la différence demeurait de cinq buts (17-12).

Une avance que l’on aurait pu croire confortable pour l’Estudiantes à la reprise. Mais les visiteurs reprirent avec enthousiasme et efficacité pour se rapprocher à… 20-19 (44e). Apolloon rétablit même la parité près de la 50e. Coco Chantry, Merlin Rosier et Jérémy Gaulin écartèrent le danger d’une potentielle défaite, aidés dans leurs perches par Aurélien Lorio. L’issue de la rencontre demeura tendue jusqu’au coup de sifflet final. Mais Tournai garda une avance suffisante pour célébrer la victoire. Dans le même temps, l’Estu apprenait la victoire de Merksem contre Houthalen (26-31). Cela permet aux Hennuyers occidentaux de rester à distance respectable du leader des play-offs (quatre points) et d’espérer encore en une montée en BENE League.

L’équipe tournaisienne : Aurélien Lorio, Régis Lambert, Merlin Rosier (6), Corentin Chantry (2), Jérôme Musilli (1), Bastien De Cocker, Jonas Debouvries (1), Sofiane Boudjellal (3), Emilien Beghin, Raphaël Arnoux (1), Brice Lachal (8), Jérémy Gaulin (2), Arthur Huart (1), Adrien Voglaire (2), Aziz Mornagui, Paulin Dewasme.

De dix en dix minutes : 6-2, 10-6, 17-12, 19-18, 22-22, 27-24.



Réactions