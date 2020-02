Il faut battre Courtrai pour continuer à espérer…un peu.

C’est clair : le battu du derby entre Tournai et Courtrai qui a lieu ce samedi au hall des sports (20 heures) abandonnera sans aucun doute tout espoir de montée en Beneleague. Houthalen, le leader, paraît déjà loin, mais il ne faut jamais dire jamais. En attendant, l’Estu doit gagner face aux Courtraisiens.

En phase classique, Tournai s’était imposé à domicile (27-26) et avait été défait en déplacement (26-25). Et en play-off, les Tournaisiens sont allés gagner chez leur voisin (30-31). Trois matchs et à chaque fois un seul but de différence…

Aucune absence n’est annoncée à l’Estu. L’infirmerie était vide mercredi soir. Quelle sera la réaction des joueurs après notamment deux défaites douloureuses à domicile, dont une difficile à digérer contre Merksem ?