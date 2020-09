Il fallait avoir du courage pour se lancer dans la genèse de ce projet. Conscients qu’il y avait une opportunité à saisir avec la création d’une salle de sport à Silly, deux amoureux du handball avaient franchi le pas : le HBC Silly était fondé en 2015. “Il n’y avait que l’Estudiantes HC Tournai et un club à Mouscron en Wallonie Picarde. L’autre formation la plus proche de chez nous se trouvait à Tubize. On s’est dit qu’il y avait un coup à jouer”, se remémore Maxime De Saint Moulin, fondateur du club avec David Gilsoul.