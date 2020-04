Romain Poix, entouré des frères Dassonville, emmèneront l'équipe de nationale 1.

Après l'arrêt de la collaboration avec Luc Vercauteren, l'Estu Tournai a désigné son coach, ou plutôt ses coaches, pour le prochain exercice. Trois personnes seront en effet à la tête de la nationale 1, dont deux qui sont bien connues des supporters tournaisiens. Il s’agit de Maxime Dassonville et de son frère Valentin, qui ont jadis défendu les couleurs du club, et de Romain Poix. C'est ce dernier qui enfilera la casquette de T1.

L'objectif pour le club sera de "se stabiliser dans la première partie du tableau en intégrant davantage les éléments issus de son école de jeunes, encadrés par des joueurs plus expérimentés".

Les trois entraîneurs auront des tâches spécifiques. Maxime (T2) endossera un rôle de manager et travaillera plus particulièrement la préparation mentale. Valentin (T3) aura en charge la préparation physique. Quant à Romain (T1), il se préoccupera du technique et de la tactique. C’est lui qui devrait donc principalement prendre place sur le banc pour coacher lors des matches.

La charge du trio qui dirigera l’élite sera également d’avoir une approche encore plus transversale que par le passé vis-à-vis des autres équipes du club. "On veillera dans cette optique à intégrer dans les différentes pratiques les joueurs de LFH et de moins de 18 ans. Des choses restent à préciser, mais l’on évoque notamment la possibilité d’un entrainement hebdomadaire commun entre des joueurs des trois formations. Il viendra en sus des trois séances habituelles", ajoute le club.

En ce qui concerne la LFH, l’intention affichée est d’accéder dans un avenir le plus proche possible à la Nationale 2 afin d’offrir un meilleur tremplin aux jeunes vers l’étage supérieur. C’est Pascal Houssière, déjà coordinateur sportif chez les jeunes, qui reprendra l’équipe. Il sera épaulé par Jérémy Deltombe qui connaît bien le groupe et la division. Chez les moins de 18 ans, où Alain Despres, pour raisons professionnelles, ne pourra plus officier, c’est Jérémy Deltombe qui tiendra la barre.