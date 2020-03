C’est chaque fois serré contre Merksem. Cela n’a pas été démenti ce samedi soir dans la banlieue anversoise.

Après un début équilibré, Tournai a pris un petit avantage de deux ou trois goals à partir de la 12e ce qui conduisit à un 12-14 à la pause. Après la mi-temps, l’Estu poursuivit sur sa lancée pour s’offrir un avantage maximum de cinq buts à la 42e (15-20). Merksem n’avait pas baissé les bras et est revenu à la parité avant de prendre pour la première fois l’avantage à dix minutes du terme (23-22).

La fin resta tendue. L’Estu fila à nouveau à trois buts à la 52e pour être repris deux minutes plus tard (27-27) avant 28-28. Un pénalty de Merlin Rosier replaça les Hennuyers occidentaux en tête à la 58e. Et c’est un bel arrêt de Lorio qui soulagea quelque peu les supporters, Coco inscrivant le 30e but libérateur à une vingtaine de secondes du terme.

Technique

L’équipe tournaisienne : Aurélien Lorio, Régis Lambert, Merlin Rosier (4), Corentin Chantry (1), Bastien De Cocker (6), Jérôme Musilli (5), Sofiane Boudjellal (1), Jonas Debouvries (1), Emilien Beghin, Raphaël Arnoux (1), Jérémy Gaulin (4), Brice Lachal (5), Léonard Winberg, Arthus Huart (1), Adrien Voglaire (1).

De dix en dix minutes : 4-4, 8-10, 12-14, 14-19, 23-22, 29-30.

Réactions

Luc Vercauteren (entraîneur): « On mérite notre victoire. Tournai a presque toujours été devant. On sait que contre Merksem ce n’est jamais facile et qu’on ne peut pas espérer mener de dix buts. En deuxième mi-temps, plusieurs « deux minutes » nous ont lourdement pénalisé. Mais dans l’ensemble, je suis heureux d’avoir vu de l’envie dans toute l’équipe. »

Jérôme Musilli : « Dommage qu’on ne maîtrise pas les soixante minutes… On avait pourtant bien commencé en allant vers le but. Mais, en deuxième partie de première mi-temps, on manque de rigueur. Fort heureusement, on a bien géré le temps faible de la deuxième mi-temps. »

Merlin Rosier blessé aux ischios de la jambe gauche, il a été ménagé ne jouant que les débuts de mi-temps : « On manque encore de rigueur. Malheureusement, quand on sort de notre projet de jeu, on entre dans le doute… On est capable de tenir tout le temps au même rythme, mais on manque de sérénité à certains moments et ça nous fait sortir du match. »