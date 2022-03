En battant Herseaux le week-end dernier, Havinnes s’est relancé dans la course au maintien, revenant à un point de Péruwelz B, quatorzième. De quoi donner le moral à Corentin Delcourt, le capitaine.

"Je crois au maintien tant qu’il est mathématiquement possible", explique Corentin. "Depuis janvier, nous réussissons à prendre des points et nous venons de recoller à nos adversaires. Le groupe a une bonne mentalité. Nous sommes toujours nombreux à l’entraînement, ce qui montre l’envie de bien faire, de sauver le club. Je pense que nous avons les qualités pour figurer plus haut dans ce classement. Chaque week-end sera une guerre. Nous avons encore des matchs face à des concurrents directs. Il faudra impérativement gagner et espérer le faux pas de certains tout en essayant de grappiller des points dans des rencontres où l’adversaire nous prendra de haut."

Partir en beauté

Corentin aimerait quitter Havinnes sur une bonne note. Il jouera à Ere la saison prochaine. "J’ai choisi Ere car le projet sportif est intéressant, le club est ambitieux. Ils veulent jouer les premiers rôles et après une saison à jouer le maintien, j’ai très envie de jouer le haut du classement. Je suis un gagneur et je pense que mon caractère peut coller avec le coach qui me paraît également sûr de lui, avec cette envie de vaincre. De plus, ce club m’avait déjà contacté à plusieurs reprises. Cette fois, c’est la bonne."