Ce samedi à Zolder, le Basèclois Hervé Duelz partira enfin à l’assaut du BGCD (Belgian Gentlemen Drivers Club).

Une épreuve longue de 200 minutes sur laquelle il s’alignera toujours pour le compte du team Carlier. Désormais bien rôdé aux séances d’entraînement et de mise au point du moteur et de la voiture en général, Hervé est heureux de pouvoir retrouver la compétition… et le public. Un paramètre important.

"À la base, nous aurions dû reprendre en juillet à Francorchamps, mais à ce moment-là, c’était encore sans public, ce qui n’est pas gai en matière d’intendance et même vis-à-vis de votre famille, que vous ne pouvez même pas inviter. Ici, les voyants sont au vert moyennant le Covid Safe ticket", confie Hervé Duelz.