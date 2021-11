On n’y mettrait peut-être pas notre main à couper - quoique ! - mais on est quasi sûr qu’un des premiers noms, si pas le premier, que couche Jimmy Hempte sur son tableau de coaching est celui de Quentin Hospied. S’il est apte à jouer, le médian de 32 ans est une certitude tant l’influence qu’il a sur le jeu du Pays Vert est énorme. C’est qu’en termes d’implication, l’ancien joueur d’Acren et de Rebecq est un modèle du genre. Entre finesse technique et rudesse physique, Quentin ne se ménage jamais, semblant sortir de chacun de ses matches littéralement rincé.

De Schaerbeek à Stockel, on passe d’un adversaire bruxellois à un autre ; jouer des formations de la capitale, particulier ?

"Un peu, oui ! On s’attend toujours à des joueurs vifs, rapides, techniques. Ce sont souvent des matches compliqués à appréhender face à des adversaires imprévisibles. Stockel sera encore plus particulier par le fait que cette équipe est dernière. Le match piège par excellence car, des échos qu’on reçoit, Stockel n’est jamais ridicule. Il n’arrive juste pas à prendre des points."

Avant votre week-end de relâche, idéalement, c’est que Stockel n’en prenne toujours pas…

"Cela voudrait dire qu’on aura gagné. Histoire de confirmer nos belles dernières prestations et parachever le travail avant le week-end bye, ajouter trois unités au compteur serait une excellente chose."

Avec ou sans goal de Hospied ?

"Sans, à partir du moment où on gagne ! (...)