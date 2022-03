Les affrontements entre Acren et Rebecq sont toujours particuliers. Il faut dire qu’à peine 15 minutes de route séparent les deux clubs. Sur les neuf derniers matchs, il y a eu quatre victoires de la Real, deux nuls et trois succès brabançons. C’est dire si les duels sont chaque fois haletants. "Cela reste notre petit derby, rappelle Jérémy Houzé. C’est un affrontement toujours agréable à jouer. On avait su l’emporter à l’aller. On espère que le résultat sera le même".