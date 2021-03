Avant de rejoindre Bruges, Issa Ndiaye a fait ses gammes au Pays Vert jusqu’à ce que le club devienne trop petit pour ses qualités.

Il y a un mois, la poursuite du rêve d’Issa Ndiaye se matérialisait. À seulement 15 ans et alors qu’il est en passe d’être surclassé en U17, l’attaquant a signé son premier contrat professionnel au Club de Bruges. S’il a rejoint les Blauw en Zwart il y a trois ans après un bref intermède d’une saison à Tubize, le jeune homme a commencé le football chez les Géants athois en U8 avant de passer l’essentiel de sa formation au Pays Vert jusqu’en U12 après la fusion avec Ostiches.

Une pratique initiale du football compliquée

“J’étais persuadé qu’il jouerait dans les séries nationales mais de là à imaginer qu’il signe à Bruges à un âge aussi précoce. Issa possède un sacré dribble et c’est un faux lent. On a l’impression qu’il n’avance pas mais il est difficile à arrêter une fois lancé. Ça fait toujours plaisir de voir un de nos joueurs avoir un tel destin alors que le Pays Vert est le club d’un grand village. Ça prouve que notre travail existe et qu’il est bien fait”, réagit Farid Mousin, le coordinateur des jeunes de l’époque. (...)