Jérémy Descarpentries avait gardé "l’atout Mamadou" dans sa manche secrète samedi dernier espérant surprendre Saint-Symphorien mais sans succès.

L’ailier tournaisien espère vraiment être décisif ce soir contre Manage.

Mamadou, un petit mot sur votre retour : heureux ?

"Oui même si je n’ai joué qu’en fin de match, j’ai ressenti de bonnes sensations par rapport à ma blessure. Je suis sur la bonne voie, celle qui me fera retrouver mon niveau à 100 %. Je me sens prêt à commencer mais c’est le coach qui décidera évidemment. J’ai terriblement faim de foot. Mon dernier match, c’était la partie inaugurale contre Mons où je suis resté cinq minutes sur le terrain. Ma blessure précédente datait de l’époque du RWDM et une entorse du genou qui m’avait tenu écarté moins longtemps."

Vous auriez pu forcer la décision…

"Je m’en veux un peu parce que je suis un buteur. J’ai pourtant fait un bon appel, j’ai vu que le gardien anticipait au premier poteau, dommage de ne pas avoir cadré ma frappe. Tant pis mais ce match m’a surtout servi à faire le plein de confiance pour la suite. J’avais encore une petite appréhension mentale en montant sur la pelouse mais la vingtaine de minutes passées sans aucune douleur lors des accélérations m’a définitivement rassuré. J’ai vraiment hâte d’être à ce soir. Je suis venu à Tournai pour apporter un plus, il est temps de m’y mettre !" (...)