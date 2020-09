L'homme est heureux avec la victoire du TRIGT aux “T3 Series”.

Au milieu de ses triathlètes, Jacques Naveau affichait un large sourire, samedi dernier, à l’issue de la victoire finale du TRIGT aux “T3 Series”, challenge national réunissant quelque 35 clubs, répartis en deux divisions.

“D’habitude, on perd sur le fil. Cette fois, on a gagné !”, lance le président du club tournaisien qui a devancé ses éternels rivaux néerlandophones, SMO et ATRIAC, de deux et cinq points, à l’issue des trois manches maintenues en cette saison chamboulée par la crise sanitaire.

Celle-ci a d’autant plus touché le TRIGT que le club a dû annuler, en dernière minute, sa propre organisation prévue le week-end prochain, à la célèbre carrière de l’Orient, et entrant en ligne de compte pour le classement interclubs.

Jacques Naveau, on vous imagine partager entre deux sentiments, la satisfaction d’avoir remporté ce challenge et la déception de ne pouvoir organiser votre propre épreuve, le triathlon des Chaufours…

“Oui ! Notre club est, enfin, récompensé… Nous avons souvent joué de malchance dans cette compétition. Comme, l’an dernier, quand Peter Denteneer s’est coincé un orteil dans la chaîne de son vélo et a dû être emmené à l’hôpital alors que nous disputions la victoire ! Résultat : nous nous sommes retrouvés quatrièmes… Parfois, nous avons également été pénalisés par l’arbitrage alors que, franchement, nous ne le méritions pas". (...)