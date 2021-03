Est-ce une tendance liée au confinement et à la crise qui touche, aussi, le football amateur ? Quoi qu’il en soit, plusieurs joueurs ont décidé de quitter les séries nationales pour rejoindre la P1 ou la P2. C’est le cas de Jean-Baptiste Yakassongo, actif au Pays Vert et qui a signé à Isières, en P2A. L’ancien pro, passé notamment par la Bulgarie, nous explique les raisons de ce choix. Entretien.

Jean-Baptiste, pourquoi Isières ?

"Avec les confinements successifs, l’idée de stopper le foot, en tant que joueur du moins, m’a traversé l’esprit. Mais je me suis rendu compte que le football participait à mon équilibre. Simplement, j’ai décidé de quitter l’échelon national. Maxime Grosse, T2 à Isières, m’avait déjà parlé du club. Avec le coach Johan Devos et le président, nous avons discuté et nous étions sur la même longueur d’onde."

Avez-vous déjà parlé avec le coach de ce qu’il attend de vous ?

"Oui, un peu. J’aurai pour mission d’encadrer les jeunes joueurs, de les aider à s’épanouir en apportant mon expérience. Je pense avoir encore de l’essence dans le moteur."

Isières a des ambitions ?