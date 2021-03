Il avait déjà côtoyé Lessines pour avoir effectué la majeure partie de sa carrière de joueur à la Royale Union Sportive Lessinoise. La semaine dernière, Jean-Luc Delanghe a rejoint le staff sportif des Camomilles. Un cadeau d’anniversaire à l’avance pour ses 58 ans qu’il a fêtés samedi dernier. Après un passage plus que réussi à Rebecq ces deux dernières années, le nouveau responsable sportif de la Real aborde ce nouveau challenge avec envie et détermination.

Comment s’est déroulé votre départ de Rebecq ?

“Les résultats étaient plus qu’honorables mais le départ du manager Matthew Verhaeren a provoqué un changement de cap au sein du club. Avec l’arrivée de Luigi Nasca, Dimitri Leurquin dont j’étais l’adjoint a reculé dans la hiérarchie. Je me suis vu signifié de la part de la direction que je ne figurais plus dans le projet.”