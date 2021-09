Premier succès de la saison pour le RCS Brainois qui a fait sauter le verrou très vite sur un tir de Roulez relâché par le gardien et bien suivi par Roman. "Le staff a fait son mea-culpa à la suite de la défaite de la semaine dernière où l’on s’est trop focalisé sur le système de l’adversaire" , explique le T1 local, Pascal Pilotte. "On a retravaillé les basics et affiché une meilleure mentalité, ce qui nous a permis de bien rentrer dans le match. (...)