Il est arrivé il y a six mois mais n’a pas encore eu l’occasion d’entraîner Tournai en championnat depuis sa prise de pouvoir à la place de Greg Voiturier. Après une première expérience en Belgique il y a quatre ans, Jérémy Descarpentries doit être l’entraîneur qui ramène le club de la Cité aux Cinq Clochers en D2 ACFF. Le technicien français revient sur une année mouvementée et aborde l’exercice prochain avec envie et détermination.

Jérémy, l’arrêt du championnat est tombé quelques jours après votre venue.

"Je n’ai pu diriger que six séances. La semaine d’après, on devait jouer trois matchs en une semaine mais un cas positif a été détecté à Aische. Tout a été annulé par la suite."