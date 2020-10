Ce dimanche après-midi, Tournai se rendra à Binche avec l’espoir de décrocher ses premiers points de la saison. Un déplacement qui s’annonce périlleux pour les hommes de Greg Voiturieux après deux défaites en autant de matchs. Face à leurs premiers adversaires, Mons et Namur, des candidats au titre, les Sang et Or se sont à chaque fois inclinés sur le plus petit écart. Si les occasions étaient présentes, les attaquants n’ont pas encore réussi à trouver la faille.

"On se crée des occasions donc c’est déjà positif mais il faut (...)