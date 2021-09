Ils ont beau dire le contraire, il y a toujours, pour les acteurs du football, des matches plus particuliers que d’autres. Celui de samedi entre Tournai et le Pays Vert le sera pour Jimmy Hempte.

Car le coach du club d’Ath ne peut évidemment pas faire fi de ses origines tournaisiennes et il ne peut pas faire comme s’il n’était jamais passé dans le vestiaire des Sang et Or. Un bref passage au Varenne qui laisse toujours des traces aujourd’hui. L’ex-joueur pro revient sur cet épisode de sa carrière, sans langue de bois.

Jimmy, on vous a senti amer après la défaite de dimanche face à Tertre...

"Si vous me demandez si la frustration d’avoir perdu est encore là, je vous réponds : oui, elle est toujours là ! Car c’était une non-prestation de l’équipe. Combien de joueurs ont presté à leur vrai niveau ? Deux ou trois ! Tertre en voulait plus et il a gagné. Même sans bien jouer ! Mais dans la mentalité, eux y étaient. On m’a reproché ma réaction envers l’arbitrage au coup de sifflet final mais quand je revois les images, je me dis que j’avais raison."