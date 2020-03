Il veut prouver que le Pays vert a bien sa place dans cette série.

Le Pays vert ne vit pas la saison qu’il souhaitait. Dans une position de barragiste assez inconfortable, les hommes de Jimmy Hempte doivent se reprendre pour tenter de s’extirper de cette zone dangereuse. Le mot "crise" n’a pas encore traversé l’esprit des Athois mais cela ne saurait tarder s’il n’y a pas de réaction. Pour remédier à ce problème, Joachim Dubois, le défenseur central et fils du président, nous donne ses solutions pour croire au maintien d’ici la fin de la saison. Entretien.





Joachim, on peut dire que le Pays vert ne tourne pas bien en 2020.

"Si l’on regarde nos prestations, hormis face à Tournai, nous avons réalisé de bons matchs depuis la trêve. Nous n’avons pas eu la chance de notre côté non plus à certaines reprises mais cela prouve que le groupe est capable de bien prester face à toutes les équipes de la série. On vit une saison très compliquée, c’est vrai, mais il y a du positif à retirer."





Malgré le changement de coach, on a l’impression que les problèmes restent les mêmes dans l’équipe.