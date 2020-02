Les Dujardin souhaitent marquer le coup symboliquement en arborant leur nouvelle tunique.

Respectivement première, deuxième et neuvième de l'édition 2019 du challenge ACRHO, Virginie, Catherine et Auxanne Dujardin arborent un nouveau maillot.

"Pour la reprise du challenge, ma sœur Catherine nous a fait confectionner un nouveau maillot pour chacune de nous trois", explique Virginie. "On y retrouve les sigles F1, F2 et F9 correspondant à notre classement final en toutes catégories femmes. Une manière de marquer le coup puisque les femmes n'ont pas de dossard qui commence par 1 comme les hommes. Depuis 2017 et ma troisième victoire sur l'ACRHO, ma sœur Catherine m'a fait la surprise de confectionner des maillots personnalisés avec les annotations de notre club, le sigle F avec le chiffre de notre classement final chez les dames toutes catégories, ainsi que notre prénom ou diminutif. En 2018, j'avais déjà émis le souhait auprès du comité de l'ACRHO d'apporter une visibilité au classement des dames indépendamment du classement masculin. A notre manière, avec un clin d’œil humoristique, nous apportons cette visibilité. Ce n'est pas par prétention mais juste avec une volonté marquée d'une visibilité et de l'égalité hommes/femmes."

Pour le reste, Virginie a repris les entraînements depuis début janvier, comme l'an dernier. "Je n'ai rien changé. Je serai présente comme l'année passée à l'ouverture de la saison ACRHO mais sans pression et en me fixant principalement sur les choix et objectifs de ma fille Auxanne."