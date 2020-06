L'ancien pro met un terme à sa carrière.

On ne verra plus le sympathique Jonathan Breyne dans un peloton. À 29 ans, l’ancien pro a décidé de mettre un terme à sa carrière. "Après 18 ans de pratique de mon passe-temps et de mon travail, j’ai décidé d’y mettre un terme", annonce-t-il. "Ce n’est pas la motivation qui me manque, mais j’ai eu des douleurs au thorax durant deux jours pendant l’entraînement et je ne veux pas finir comme beaucoup de mes amis (il fait référence aux décès, à cause d’ennuis cardiaques, des regrettés Jimmy Duquennoy, Daan Myngheer, Michaël Goolaerts ou Joren Touquet, NdlR). "Je suis très fier de mon palmarès et des beaux moments que j'ai vécus."

Il a remporté trois courses au niveau pro. Deux fois la kermesse de Borsbeek, en 2013 et én 2016, mais aussi une étape du Tour du Lac Taihu en 2013. "J’ai été six fois champion de Belgique, j’ai eu un record de Belgique, des sélections pour les Championnats du Monde et d’Europe. J’ai vu de nombreux pays. La fin 2013 a été un très mauvais moment (il avait été contrôlé positif en Chine, avant d’obtenir gain de cause, NdlR) même s j’ai été acquitté. Mais mentalement, je n’ai jamais su oublier."

Après avoir été pro chez Landbouwkrediet, le Mouscronnois avait continué à rouler chez les élites sans contrat, gagnant quasiment chaque année. En 2018, il avait encore terminé dans le TOP 10 du DH Challenge Ekoï, notre classement de régularité.