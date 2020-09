De retour en P1 après plus de 15 ans d’absence à ce niveau, les bilingues de Biévène peuvent-ils jouer un rôle intéressant ? Pour Jonathan Labie, le T1, oui, à condition de…

Les deux mots d’ordre du coach lors de sa mise au point prévue ce mardi soir étaient discipline et confiance. Il s’en explique.

“Les résultats en préparation n’ont pas été vraiment positifs mais on a pu observer de bonnes choses. Contre des équipes d’un niveau supérieur comme le Pays Vert, le Symphorinois et Tertre, nous avons montré qu’on savait proposer du football. Maintenant, la préparation ne s’est pas avérée aussi tranquille que prévu. Physiquement, au début, nous étions dans le dur et nous avons depuis rectifié le tir. Mais c’est aussi au niveau de la mentalité que quelques détails m’ont ennuyé.” (...)