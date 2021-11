Mal embarqué en P2 flandrienne, le Royal Dottignies Sports voit son contingent régional fondre comme neige au soleil. Après le coach Alex Depraetere, des joueurs comme Matthieu Mars et Joris Urbain ont décidé de quitter l’embarcation.

Chacun a ses raisons. Pour Joris Urbain, le motif pourrait s’intituler "plaisir perdu". Le médian de 28 ans avait les godasses de plomb. "Déjà au moment de la reprise, en juin, j’avais eu du mal à me motiver. Le coach, Alex Depraetere, a alors mis des choses en place en insistant sur la mentalité dans le groupe et j’ai petit à petit repris du plaisir en juillet."

Mais le début de compétition n’a pas été conforme aux attentes et les mauvais résultats ont influé sur l’ambiance. "Nous étions souvent meilleurs techniquement mais au niveau de l’engagement, de la cohésion, c’est autre chose. On connaît l’état d’esprit combatif des Flandriens. Et dès qu’on prenait un but, c’était terminé."

Alex Depraetere a décidé de partir. Après une brève période transitoire, Pascal De Vreese a été nommé T1. Joris Urbain s’est retrouvé sur le banc.

"Mais si j’ai décidé de stopper, ce n’est pas pour ça. Je n’en veux pas au coach. Je ne rentrais pas vraiment dans ses plans, mais je n’ai rien contre lui. Il est arrivé dans un contexte pas évident et il essaie de bien faire. Simplement, mon sac pesait lourd. Je souhaite au club de s’en sortir. Il y a là-bas des gens avec lesquels je m’entendais vraiment bien. Si j’avais eu 20 ans et encore tout à prouver, je serais peut-être resté. Depuis quelques jours, je me sens soulagé. J’ai un poids en moins."

L’ex-joueur du RFC Tournai, de Péruwelz et de Beloeil ne tourne pas le dos au football. "Je compte trouver un endroit pour m’entraîner et garder la forme cette saison. J’ai d’ailleurs reçu plusieurs propositions en ce sens. La saison prochaine, j’espère retrouver un beau défi, si possible dans un club qui évolue au minimum en P2, avec de l’ambition."

En attendant, Joris, fan de tennis, est monté 15.5 et jouera en messieurs 4. Il va se préparer cet hiver pour la campagne tennistique 2022. En prenant du plaisir.