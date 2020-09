On a surtout l’habitude de voir Joris Urbain sur un terrain de football, moins sur un court de tennis. Pourtant, le milieu de terrain de 26 ans ayant transité par Tournai, Péruwelz et Beloeil et qui a signé à Dottignies arpente la terre battue de manière assidue depuis plusieurs semaines. Rencontre avec le citoyen de Pipaix à travers ses deux passions.

Joris, le tennis, c’est une découverte pour vous ?

"Voilà trois ou quatre ans que je joue régulièrement avec des amis du mini-foot dès que la saison footballistique est terminée. Mais ce n’est que cette année que j’ai décidé de me lancer dans des tournois."

Comment est venu le déclic ?