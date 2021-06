"On a fait un stage d’entraînement d’une petite semaine et je me suis vite senti très à l’aise , indique le joueur de 22 ans. J’ai été super bien accueilli, que ce soit par les joueurs ou le staff. Je sais que j’ai tout à prouver en venant ici, dans un groupe qui est jeune mais talentueux."

Jules Flamant quitte donc le Péruwelz FC (P1) pour relever un nouveau challenge en rejoignant le SK Renaix en D2 amateurs. Un beau défi pour le milieu offensif, qui souhaite passer un cap en évoluant dans les séries nationales.