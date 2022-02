La semaine passée, sur le sol slovène, il n’y a pas eu de miracle pour les Red Sharks ! Pour leur retour sur la scène internationale en compétition officielle après plus de quinze années d’absence, les poloïstes belges prenaient part aux qualifications du prochain Euro mais devaient se mesurer à du trop lourd, la France et l’Allemagne étant au-dessus du lot et invités à s’installer aux premières places qualificatives.