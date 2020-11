C’est l’histoire d’une aventure que seul le football professionnel peut proposer. Libre l’été dernier, Jérémy Huyghebaert n’avait pas reçu de prolongation de contrat du côté du Canonnier. Un crève-cœur pour ce Mouscronnois pur jus qui n’aurait pas été de trop pour mettre son expérience au profit d’un noyau fort jeune.

“Paul Allaerts m’a dit qu’il n’y avait pas de place pour moi”, se souvient-il sans amertume mais avec un peu de frustration. C’est que le latéral recevait de plus en plus de temps de jeu de Bernd Hollerbach avant l’arrêt du championnat pour cause de coronavirus. Plutôt que de s’apitoyer sur son sort, le Hurlu a décidé de tenter une deuxième fois l’aventure à l’étranger. Après avoir découvert les magnifiques paysages de la Suisse il y a deux ans du côté de Neuchatel, l’ancien international espoirs a migré du côté de la Roumanie pour rejoindre l’Universitatea Craiova.

“Ce sont deux pays où je ne serais pas venu si je n’étais pas footballeur. La Suisse, d’un point de vue paysage, c’était magnifique. Je n’y étais jamais allé car je (...)