Il avait fait le tour du job. Adjoint de Charly Vanherpe durant deux saisons et demie, covid oblige, Julien Tambour cherchait à endosser le costume d’entraîneur principal. Un rôle inédit pour lui qu’il se sent prêt à assumer à l’aube de ses 33 ans.

“J’ai stoppé mes fonctions à Havinnes en novembre dernier car je venais de racheter une maison que je devais rénover. Avec la crise sanitaire que nous vivons, c’était difficile de poursuivre le projet sportif et je désirais vraiment devenir T1.”

Une séparation avec Charly Vanherpe qui s’est réalisée en bons termes. “Il n’y a pas eu de malentendus. Ça a été un bonheur de l’assister pendant cette période et j’ai engrangé de l’expérience. J’en profite pour le remercier d’ailleurs. Il m’a appris par exemple à gérer un vestiaire. Je souhaitais logiquement franchir une étape.”

La proposition pour ce nouveau défi émane d’un ancien joueur havinnois, Jonathan Kets, T2 à Rongy. “Il m’a sondé pour savoir quelles étaient mes intentions. J’ai ensuite rencontré le président, Maxime Schotte, qui m’a présenté le projet. C’est exactement ce que j’attendais”, se félicite l’ex défenseur d’Ath.

Dans un club sain doté d’un esprit familial et d’infrastructures correctes, Julien Tambour peut entamer son aventure dans de parfaites conditions. Avec l’objectif de jouer les premiers rôles en championnat et d’installer un football tourné vers l’attaque tout en tenant compte de la dimension athlétique qu’il faut posséder dans cette série.

“Je souhaite trouver le bon équilibre entre une animation offensive plaisante et une rigueur et une présence physique nécessaire. C’est avec ses critères en tête qu’il est important de ne pas se tromper dans notre recrutement.”

La première étape de son mandat est, dès maintenant, de construire son noyau le plus vite possible afin d’être prêt fin juin. La préparation d’avant-saison sera encore plus complexe que d’habitude avec des corps qui seront restés au repos durant neuf mois. Il ne faudra pas perdre de temps et un inventaire a déjà été réalisé par le nouveau coach de Rongy.

“J’aurais aimé conserver l’effectif actuel car il recèle de qualités mais pas mal d’éléments stoppent la pratique du ballon rond. On cible des recrues. Nous avons déjà conclu trois renforts.”

Julien Bausier, Jérome Craeye, deux transfuges d’Esplechin et l’ex mouscronnois, David Broccolichi, ont déjà signé tandis que certains comme Sébastien Alliotte ont prolongé leur bail. Une ossature se crée déjà avec des joueurs qui se sont connus par le passé. Une équipe de copain avec les dents longues sous la houlette d’un coach qui veut écrire sans rature un nouveau chapitre de sa belle histoire.