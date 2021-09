Tourner le bouton le plus rapidement après une débâcle, c’est la force des grandes équipes. La Real en sera-t-elle capable sur le terrain de Durbuy ? Le début de saison nous laisse penser que oui. Le groupe, lui, y croit. "On s’est parlé cette semaine", confirme Julien Toussaint. "On s’est dit qu’il fallait mieux prendre une fois 3-0 que trois fois 1-0. Ganshoren a été un coup derrière la tête. Mais il sera certainement bénéfique. Cela va nous remettre les pieds sur terre. On s’est peut-être vu trop beaux après le bon début de saison".

D’autant plus que, sans remettre en question les qualités de Ganshoren, on a l’impression que c’est la Real qui s’est mise en difficulté. "On a offert les deux premiers buts. On voulait être trop joueur plutôt que dégager un ballon. Il y a aussi eu moins d’efforts que lors des deux premiers matchs, cela s’est ressenti dans le milieu où on a pris l’eau. Cela prouve que l’on est notre pire ennemi. Quand tout le monde travaille pour le groupe, on est capable de battre tout le monde est d’aller chercher quelque chose de beau. Si ce n’est pas le cas, on va au-devant d’une saison plus difficile. On l’a encore dit cette semaine, on doit se concentrer sur notre jeu avant tout. Car avec le groupe balancé qu’on a, on est capable de tout quand on a le bon état d’esprit".