En pénurie d’attaquants, puisque plusieurs d’entre eux ont déserté le groupe pour différentes raisons, la RUS Beloeil a enregistré l’arrivée de l’attaquant français Kevin Maleon durant ce mercato hivernal.

"On avait ciblé un offensif. Il a un profil intéressant, sait garder le ballon et possède de l’expérience, souligne Sébastien Terlin, le T1 de Beloeil. Il n’y a eu qu’un renfort à la trêve. On ne voulait pas faire trois ou quatre transferts qui n’apportent pas de plus-value."