Kristel Imbo et Pierre-Henri Vanderbecq ont remporté la première édition du semi-marathon des Géants, épreuve organisée au départ d’Ath dimanche par François Destrebecq et toute l’équipe de l’Endurance Team de Chièvres et qui a réuni 270 participants. D’autres épreuves (1, 5 et 10 kilomètres) figuraient par ailleurs au programme. (...)