Jonathan Krys a attiré des ambassadeurs prestigieux, dont le jeune joueur d’Anderlecht, autour de sa cause.

Investi aux côtés de son épouse au sein de l’ASBL 2749 miles d’espoir, Jonathan Krys, T1 du Péruwelz FC, vient d’effectuer un fameux transfert pour son association. Marco Kana, le jeune joueur du Sporting d’Anderlecht, a accepté d’en devenir l’un des ambassadeurs, en offrant notamment son maillot.

“Je prône la scolarité. C’est vraiment très important et avec ce petit geste, j’espère aider le plus de gens possible au Sénégal”, a ainsi indiqué le joueur d’Anderlecht dans une vidéo adressée à l’Asbl.

Le nom de l’association fait référence aux 2749 miles qui séparent Péruwelz de la ville sénégalaise de Mbour. Au retour d’un voyage en tant que touristes, Jonathan Krys et plusieurs de ses proches ont eu l’idée et l’envie de lancer des projets à destination des populations locales, plus particulièrement des enfants.

L’Asbl a été créée en 2018 et le T1 de Péruwelz s’est rendu plusieurs fois dans cette ville du littoral située à 80 kilomètres au sud de Dakar, au niveau de ce que l’on appelle la Petite-Côte. Les actions de l’association englobent plusieurs domaines : dons de vêtements, de chaussures, colis alimentaires, parrainage scolaire et soutien aux enfants malades par exemple. Voilà pour le volet humanitaire. (...)