Le parfum exaltant qui entoure la préparation des grands matchs est revenu. Ce dimanche, Marvin Turcan et l’US Tourcoing tenteront de créer l’exploit face à Valenciennes, pensionnaire de Ligue 2. L’écart des quatre divisions qui les sépare semble amenuiser d’entrée leurs espoirs.

De Monaco à la D1 belge

C’est oublier que la magie de la coupe a déjà sévi juste de l’autre côté de la frontière. Les Tourquennois se sont offert le scalp de Boulogne-sur-Mer et il ne leur reste plus que deux tours à franchir pour rêver du PSG. "C’est agréable de réaliser un joli parcours. Une émulation positive entoure l’équipe. Cela offre également une belle publicité pour le club. On va jouer notre coup à fond", prévient le Français.

Les prémices d’une épopée qui se dessine lui font retrouver le sourire après une expérience compliquée avant covid aux Francs Borains. "Paradoxalement, je n’ai connu une meilleure ambiance dans un groupe qu’à l’Excel. (...)