Un rayon de soleil qui a éclairci le temps de quelques heures la période grise et morne qu’ils vivent à l’instar de chaque personne. Mise à l’arrêt depuis un an à cause du coronavirus, l’équipe de football qui regroupe certains réfugiés de la ville des Hurlus a pu rechausser les crampons le temps d’une matinée. Pour ce retour, ce n’était pas dans n’importe quel écrin.

"Avant la crise sanitaire, on s’entraînait tous les mercredis matin au Futuro mais nous avons dû stopper nos activités. Grâce à notre partenariat avec l’Excel, les joueurs ont pu s’entraîner sur la pelouse du Canonnier mercredi dernier", souligne Mouâd Salhi. Le coordinateur des contacts externes chez Fedasil a pu leur annoncer la bonne nouvelle en prévoyant un effet de surprise idyllique en accord avec la grandeur de l’événement.