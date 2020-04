Le sympathique joueur de 32 ans, passé par notre équipe nationale en jeunes, évoluera à Molenbaix (P1) la saison prochaine.

Actif cette saison à Warcoing, qui n’est pas parvenu à assurer son maintien en P1, Fiston Mwika Mula (ex Mouscron, Zulte, Acren ou Tournai) va rester au sein de l’élite hennuyère puisqu’il a signé à Molenbaix.

A 32 ans, le natif de Kinshasa, qui a évolué avec notre équipe nationale chez les jeunes, relèvera donc un nouveau défi. Ce qui ne fait pas peur à ce bourlingueur du football installé à Mouscron et qui a par ailleurs trouvé un véritable équilibre dans sa vie professionnelle. Entretien.

Fiston, pourquoi avoir opté pour Molenbaix ?

"Ecoutez, j’ai pensé à arrêter, notamment pour suivre encore un peu plus mon fils, qui joue à Mouscron, et en même temps pour me consacrer davantage à ma marque de vêtements. Mais d’un autre côté, en regardant les matchs à la télé, je me disais que j’étais encore capable de continuer, aussi bien au niveau des jambes que de la mentalité. Et que donc ce serait bête d’arrêter. Je ne voulais pas non plus descendre encore d’un échelon. La P1, c’est bien. Et l’occasion s’est présentée quand Jean-François Hempte, le manager de Molenbaix, m’a contacté. J’avais aussi des touches avec un autre club de la région ainsi que quelques formations néerlandophones, mais je ne me voyais plus faire trois ou quatre entraînements par semaine. J’ai opté pour le côté familial de Molenbaix, où les gens n’ont pas l’air de se prendre la tête. C’est comme ça qu’on obtient de belles surprises."

Vous avez déjà évoqué la position que vous occuperez dans l’équipe ?

"Je suis polyvalent. Mais disons qu’on s’oriente quand même vers le côté gauche."

Vous êtes arrivé en Belgique à l’âge de 4-5 ans. Parlez-nous de votre parcours footballistique. Quel a été votre premier club ?