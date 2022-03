Deuxième épreuve la plus populaire de Wallonie après les 15 km de Liège, la Course du Souvenir fera, enfin, son retour en 2022 après deux années d'interruption suite à la crise Covid.

Voici quelques mois, l'organisation de l'épreuve de Ploegsteert avait encore dû faire l'impasse, "les mesures sanitaires en vigueur étant encore trop restrictives pour permettre d'organiser la manifestation dans des conditions agréables".

Désormais, c'est officiel, la 40e édition se tiendra le 11 novembre prochain et devrait à nouveau réunir plus de 4000 participants sur ses deux distances, un 8 km et un semi-marathon.